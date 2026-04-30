「ドジャース−マーリンズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は七回先頭の第４打席で四球を選び出塁した。左腕のナーディとの対戦。初球の浮いた変化球に仕掛けるも空振り。２球目の低め変化球は冷静に見極め、３球目の外角スライダーにも手を出さずバッティングカウントを作った。４球目の外角高めは見極めたかに見えたが、ＡＢＳチャレンジで判定が覆った。一転して追い込まれると、５球目の高めを見極