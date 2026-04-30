高市総理大臣は、29日に連合のメーデー中央大会に出席し、物価高対策などの政策をアピールしました。高市総理：政府としても賃上げ環境整備に万全を期してまいりますので、物価上昇を上回る継続的な賃上げ実現のためにどうか皆さまのご協力をお願い申し上げます。労働者の祭典「メーデー」で高市総理は賃上げに加え、税や社会保険料の負担軽減などの政策をアピールしました。連合・芳野会長：政府や経済界には、労働時間の長時間化