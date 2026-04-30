足掛け40年にも渡る長期間プロジェクト国土交通省 長岡事務所は、2026年4月1日に国道289号「八十里越（はちじゅうりごえ）」道路工事レポート（2026年2月のレポート）を公開しました。新潟県と福島県を結ぶ国道289号には、長らく自動車が通行できない「点線国道」と呼ばれる19.1kmの区間が存在します。ここは八十里越と呼ばれる難所で、同通行不能区間を解消するための新ルート建設事業が進められており、その開通が現実味を帯