西武・栗山巧、元オリックス・坂口智隆氏らを輩出した「ヤング神戸ドラゴンズ」日本一を目指した“活気あるチーム”を復活させたい。野球人生を切り開いてくれたチームへの恩返しのため精鋭OBが一肌脱ぎ、名門復活を目指している。名球会入りを果たしている西武・栗山巧外野手、通算1526安打の坂口智隆氏（元近鉄、オリックス、ヤクルト）ら数々のプロ野球選手を輩出してきた中学硬式野球チーム「ヤング神戸ドラゴンズ」。一時は