アメリカのトランプ大統領は29日、ロシアのプーチン大統領と電話で会談し、ウクライナとの一時的な停戦を提案したと明かしました。トランプ大統領：（プーチン大統領に）一時的な停戦を提案した。彼は応じるかもしれない。それに関する何かを発表するかもしれない。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、プーチン大統領との電話会談でウクライナとの一時的な停戦を提案したと明かしました。そのうえで、戦闘の終結に向け