イギリス・ロンドンで男性2人が刃物で刺され、45歳の男が逮捕されました。警察はテロ事件として認定し、ユダヤ人を狙った犯行か捜査しています。襲われたのは76歳と34歳の男性2人で、29日ロンドン北部の路上で男に刃物で刺されましたが、病院に搬送され、命に別条はないとのことです。男は、駆けつけた警察官にも襲いかかろうとしましたが、その場で逮捕されました。警察：この事件は正式にテロ事件として認定された捜査の焦点の一