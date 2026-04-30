山田あいが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！ 山田あい ©小塚毅之／集英社 【プロフィール】山田あい（やまだ・あい）2003年9月11日生まれ東京都出身身長160cmB90 W60 H90血液型＝A型趣味＝旅行、写真撮影、調味料探し、ダーツゴージャスボディで熱視線を浴びる〝Ⅰカップの超新星詝。1st写真集『Ohaa～i』（