柚乃りかが竹書房からイメージDVD『柚乃りか我慢しないで』を4月24日にリリースする。今作では、彼女の柔らかな肢体がかつてないほど無防備にさらけ出されている。 柚乃りか ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 画面いっぱいに全身を放り出したポージングは、まさに圧巻。一切の隠し事がないかのような大胆な構図が、彼女の持つ肉体美と天性のエロティシズムを最大限に引き立てて