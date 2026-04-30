◇欧州チャンピオンズリーグ準決勝第1戦アーセナル1―1Aマドリード（2026年4月29日スペイン・マドリード）欧州CLで初優勝を狙うアーセナル（イングランド）は敵地の準決勝第1戦でアトレチコ・マドリード（スペイン）と1―1で引き分けた。前半44分にFWヨケレスが自ら獲得したPKを決めて先制。後半11分にはDFホワイトのハンドで献上したPKを相手FWアルバレスが決めて追いつかれ、そのまま1―1で引き分けた。第2戦は5月