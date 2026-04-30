「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）広島は２−４で巨人に惜敗し、約３週間ぶりの連勝を逃した。敗戦の中で常広羽也斗投手（２４）が存在感を放った。２点ビハインドの八回に今季初登板。最速１５１キロを計測した直球で押し切って１回無失点、２奪三振の力投を見せた。３年目を迎えたドラ１右腕は今季から本格的に中継ぎに転向。新たなポジションでチームを支えていく。投げ終えた勢いで体が浮く。アドレナリン全開の