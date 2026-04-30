広島・三原市で氏名、年齢不詳の男性の遺体が見つかりました。警察は2026年2月、東広島市で男性が殺害された事件と関係しているとみて詳しく調べています。警察によりますと29日午前11時40分ごろ、三原市沼田2丁目の会社敷地内の土の中から氏名・年齢不詳の男性1人の遺体が見つかりました。別の事件を捜査する過程で情報が入ったことから現場を調べたところ遺体が見つかり、腐敗した状態だということです。警察は死体遺棄事件とし