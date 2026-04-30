【欧州CL準決勝第1戦】(ワンダ・メトロポリターノ)A・マドリー 1-1(前半0-1)アーセナル<得点者>[A]フリアン・アルバレス(56分)[ア]ビクトル・ギェケレシュ(44分)<警告>[A]ダビド・ハンツコ(78分)観衆:68,421人└先制許したアトレティコ、攻勢の後半に追いつくも逆転ならず…タイスコアでアーセナルホームのCL準決勝第2戦へ