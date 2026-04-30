[4.29 欧州CL準決勝第1戦 アトレティコ 1-1 アーセナル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は29日に準決勝第1戦のアトレティコ・マドリー(スペイン)対アーセナル(イングランド)を開催した。前半にアーセナルが先制したものの、後半に主導権を握ったアトレティコが追いつく展開。守勢に回ったアーセナルはなんとか逆転を許さず、1-1のタイスコアでホームの第2戦を迎えることになった。アトレティコは前半14分、FWフリアン・アル