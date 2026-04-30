UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準決勝 アトレチコ・マドリードとアーセナルの第1戦が、4月30日04:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。 アトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルは