開催：2026.4.30 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 3 - 0 [ヤンキース] MLBの試合が30日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとヤンキースが対戦した。 レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するヤンキースの先発投手はエルマー・ロドリゲスで試合は開始した。 5回裏、2番 ジョシュア・ヤン