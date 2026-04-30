漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。今年も、昨年に引き続きアサヒビールが冠スポンサーとして特別協賛することが決定した。そして先日、3月から始まった予選1回戦が終了。1回戦は出場者が漫才かコントのどちらか1ネタを披露し、その審査の結果、2回戦進出者333組が決定した。2回戦は5月3日（日）から東京・5月11日（月）から大阪で