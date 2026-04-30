物価高が続く中、需要が増えているのが冷凍食品です。スーパーマーケット独自のオリジナル冷凍食品も登場するほか、冷凍庫も進化していました。（石田記者）「物価高でも人気を集めているのが、簡単に楽しめる冷凍食品です」札幌市豊平区のスーパーマーケットです。ケースの前に、両手いっぱいに冷凍食品を抱えた人がいました。（客）「お弁当に入れるので３人分。冷凍食品に頼らないと