この記事をまとめると ■クルマの車高を下げるパーツとして「ダウンサス」と「車高調」がメジャーだ ■ダウンサスは保安基準の範囲内で落とせる場合が多く価格も安価だ ■車高調は目的にあったセッティングを出しやすいがあまり触らないなら不要な場合もある 車高を下げるならどっちがいい？ チューニングにせよ、ドレスアップにせよ、その両方にせよ、車高を下げるなら、車高調を入れるか、ダウンサスに交換するのが一般的。車