【ベルリン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は29日、マドリードで準決勝第1戦の残り1試合が行われ、2005〜06年シーズン以来の決勝進出を目指すアーセナル（イングランド）が敵地でアトレチコ・マドリード（スペイン）と1―1で引き分けた。アーセナルは前半44分にヨケレスのPKで先制。Aマドリードは後半11分、アルバレスがPKを決めて追い付いた。第2戦は5月5日に行われる。