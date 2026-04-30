【ニューヨーク共同】米グーグル持ち株会社のアルファベットが29日発表した2026年1〜3月期決算は、純利益が前年同期比81％増の625億7800万ドル（約10兆円）だった。生成人工知能（AI）の需要拡大が追い風となった。