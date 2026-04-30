北海道苫前町で捕獲されたのは、体重300キロを超えるヒグマです。地元の猟友会は、冬眠明けのクマとしては“大きすぎる”と驚いています。29日は、クマについて研究を続けている、岩手大学農学部の山内貴義准教授にお話をうかがいます。■鋭い爪と牙…“クマ被害対策”どこが担う？本州に出没するツキノワグマ、大きさは最大でおよそ150センチ、重さが最大120キロほどだということです。――山内准教授が出会った中で、一番大き