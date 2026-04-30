坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』が8月28日に公開されることが決定。あわせて堀田真由、倉田瑛茉、滝藤賢一、原田美枝子をはじめとした全キャストが解禁された。【動画】坂口健太郎主演映画『私はあなたを知らない、』特報本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太が監督を務める作品。中野監督と初タッグとなる坂口が演じるのは、狂おしいまでに”家族“