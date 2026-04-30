俳優の反町隆史主演のドラマ『GTO』が28年ぶりに連続ドラマで復活することが決定。7月20日より、カンテレ・フジテレビ系で月曜22時にスタートする。【写真】窪塚洋介、反町隆史＆小栗旬『GTO』教師＆生徒役でゴルフ場に立つ「まさかこんな日が来るとは…」『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン KC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっ