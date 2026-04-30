格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」が29日に東京・有明アリーナで開催された。メインイベントではONEフライ級キックボクシング暫定世界タイトル戦で武尊（team VASILEUS）とロッタン・ジットムアンノン（タイ）が再戦。これが引退試合となる武尊が5回KO勝ちし、リベンジを果たした。試合後、リング上で見られた敬意の光景が話題になっている。歓喜の涙を流した直後だった。武尊とロッタンがお互