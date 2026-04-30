ファーム・リーグプロ野球2軍、ファーム・リーグのDeNA―日本ハム戦が29日に行われ、日本ハムの柴田獅子投手が2回に右中間への今季2号ソロを放った。打のポテンシャルも無限大と期待される“未来の大谷翔平”が、特大の一発でファンを沸かせている。柴田は「5番・投手兼DH」の二刀流で先発出場。0-1のビハインドで迎えた2回だった。DeNA小園の3球目を捉えると、打球は凄まじい打球音とともに右翼席へ。右翼手が早々と諦め場外