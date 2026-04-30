これは筆者自身の体験です。先日、公園で息子と遊んでいた際、息子が少し調子に乗りすぎて、普段しないようなことをして失敗してしまいました。私はその失敗を周りのママ友に大きな声で話してしまったのですが、息子からの一言で、親としての行動の軽率さに気づきました。この出来事を通して、子どもの気持ちに寄り添うことの大切さを学びました。 息子の失敗、思わぬ反応 先日、公園で息子のRと遊んでいた時のことです