女優・羽田美智子が、自身のポッドキャスト番組「羽田美智子のＣｈａｎｇｅｏｆＬｉｆｅ」（水曜・後７時）で、離婚について触れた。ポッドキャストの公式インスタグラムが２９日までに更新され、配信の一部が公開された。「＃離婚」などとハッシュタグをつけ、自身の離婚について振り返った。羽田は水中カメラマンの広部俊明氏と２００１年に仕事を通じて知り合い、０９年に交際に発展。１１年５月５日に結婚したが、１