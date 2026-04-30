ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３０日に放送され、ゴールデンウィーク（ＧＷ）谷間の平日で通勤、通学する視聴者にエールを送った。２９日の「昭和の日」からＧＷ突入。しかしきょう３０日、５月１日は平日となっている。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「きょうは西日本は雨が本降り、東京は夕方から雨という予報が出ていましたが、朝に情報が変わって昼過ぎから雨という予報に変わって