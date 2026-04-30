短期集中連載「がんで生まれ変わった10人」では、著名人が自身のがん体験を語っている。昭和史研究家の保阪正康さんは、かつて患った腎臓がんと前立腺がんについて振り返った。【画像】自宅前で隆子夫人、愛犬ミミと。「日本の顔」（2006年5月号）に登場した際の1枚。がんの手術を受けたのはこの直前だった◆◆◆「それを知ろうとするのが我々の商売じゃないか！」20年前に腎臓がんの手術をした。その経験を振