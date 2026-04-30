愛嬌と豊満な肉体で男を手玉に取り、欲望のおもむくまま夫と旅館経営者夫婦を次々と葬った女がいる。小林カウ--戦後初めて死刑が執行された女性である。1908年、埼玉県の貧しい農家に生まれたカウは、16歳で東京の旅館に女中奉公に出るほど都会への憧れが強かった。22歳で見合い結婚するも、夫・秀之助への不満は尽きなかった。虚弱体質で男ぶりも悪い夫は、性欲旺盛なカウを満足させられず、彼女はやがて多くの愛人をつくるよ