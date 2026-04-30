アメリカのトランプ大統領は29日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「交渉は進展している」と主張し、イラン側が譲歩の姿勢を見せているとの認識を示しました。アメリカ・トランプ大統領：（交渉は）は大きく前進している。問題は十分なところまで達するかどうか。核兵器を保有しないことに同意しない限り、合意は成立しない。トランプ大統領は記者団に対し、和平協議に向けてイラン側が譲歩の姿勢を示しているとの考えを