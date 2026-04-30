初めての本格参加となる多国間共同訓練防衛省統合幕僚監部は2026年4月26日、アメリカとフィリピンが共催する多国間共同訓練「バリカタン26」に海上自衛隊が参加する様子を公開しました。【画像】壮観！ これが各国の艦艇が集結した様子ですバリカタンの訓練内容は、多国間海上訓練や水陸両用作戦訓練、対着上陸射撃訓練、対艦戦闘訓練、統合防空ミサイル防衛訓練など多岐にわたります。これまで、日本の自衛隊は、オブザーバー