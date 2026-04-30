毎日使うもの、バッグ。大事に使っているつもりでも、想像以上に酷使してしまっているアイテムでもあります。例えば雨に濡れたり、床に置いて汚してしまったりと雑に扱っているタイミングが存在しがち。せっかく気に入っているのに汚くなってしまい、泣く泣く新調せざるを得なくなる…という経験、誰もが一度はあるのではないでしょうか？ ▲左から土屋鞄「JAPANMOTIF Nami ウォッシャブル2wayトート」（5万5000円）、「JAPANMOTIF