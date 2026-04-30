学校で学ぶ歴史は、偉人たちの輝かしい功績が中心です。しかし実際には、その陰で正当に評価されなかった人物や、時代の流れの中で不遇な最期を迎えた人物も少なくありません。本記事では、『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』より、日本の近代化を推し進めたにもかかわらず、処刑されることになった小栗忠順のエピソードを抜粋して紹介します。2027年の放映が決定した大河ドラマ「逆賊の幕臣」の主人公として注目が集まるい