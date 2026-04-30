モバイル通信業界で世界最大の展示会・国際会議であるMWCが、本年3月2日～5日、スペインバルセロナで開催されました。今回は、AIが現実に広くモバイル通信にも利用される流れを反映して「The IQ Era」というテーマが設定され、実際に多くの講演や展示で、AIが標語というだけでなく様々な適用分野を持ち実態を伴う存在となっていることが示されました。 今回のMWCでは、展示場入口横のコーナーに小