千賀もIL入り…メッツは苦境に立たされている(C)Getty Images主力選手に故障者が続出し、苦しい戦いを強いられているメッツは、現地時間4月28日のナショナルズ戦に8-0で勝利し連敗を3で止めた。前カードのロッキーズ戦では地元ファンの前でスウィープを喫するなど、チームを取り巻く雰囲気も沈んでいた中、本拠地での連戦で久々に好ゲームを演じてみせた。【動画】相変わらずの切れ味に米評論家も脱帽…千賀滉大の代名詞「ゴース