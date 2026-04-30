大谷は今季、投打二刀流でサイ・ヤング賞の獲得を狙う(C)Getty Images現地時間4月28日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地ドジャーススタジアムでのマーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）、9奪三振、4四死球と好投。打線の援護がなく、今季1敗目（2勝）を喫したが、開幕5登板で防御率0.60、34奪三振と驚異的な数字をたたき出している。【動画】好投も援護なく…投手専念の大谷翔平、投球シーンをチェックサイ・ヤン