井上との東京ドーム決戦に挑む中谷(C)Getty Imagesベガスの予想オッズは「7／3」中谷にチャンスはあるのか？いよいよ間近に迫った“日本人スーパーファイト”は名実ともに日本ボクシング史上最大の戦いであるのは間違いない。“モンスター”こと世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に、“ビッグバン”という愛称を名乗るようになった中谷潤人（MT）が挑む。【動画】響く打撃音中谷潤人とエルナンデスが見