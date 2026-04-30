●きょう30日(木)は冷たい雨続く 雨傘&上着が活躍●あす1日(金)も昼過ぎまで雨残る 北風冷たい●大型連休後半も 天気・気温変化激しい日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 雨で迎えた、4月最終日…きょう30日(木)の県内は未明から広く本降りの雨となっています。 この雨を降らせているのは、今、九州南岸に近づきつつある低気圧や前線で、今夜～あす1日(金)にかけて発達しながら日本付近を通過していく見込みです。