【東・西日本は本降りの雨】きょう（木）は東日本と西日本は傘が必要でしょう。特に東海や西日本の太平洋側は、土砂降りの雨になるでしょう。雨のタイミングは、西日本は朝からすでに降り出していて、東海は昼前から天気が崩れる予想です。関東も日中からぱらぱらと雨の降ることがあり、夜は広い範囲でしっかりと降るでしょう。空気はひんやりとして日中も上着が欲しい体感となりそうです。【北日本は行楽日和に】北日本と新潟県は