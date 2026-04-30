アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、3会合連続で利下げを見送りました。アメリカのFRBは29日、3.75%を上限とする政策金利の据え置きを決めました。3会合連続での利下げ見送りです。イランでの戦闘による原油高でインフレの懸念が高まっていますが、パウエル議長は政策金利を据え置き、経済の動向を見極めることが適切だと説明しました。一方、声明では「中東情勢の動向が先行きに高いレベルの不透明感をもたら