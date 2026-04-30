◆ 明暗分かれた5回裏…「リズムも悪くなって流れが来ないというプレーが目立つ」日本ハムは29日、西武と対戦し0−3で敗れた。5回裏、無死一塁で二塁手・カストロが捕球ミスしピンチが拡大。さらに一死二・三塁でカストロの野選で1点を献上した。守乱が響き、パ・リーグ最下位に転落した日本ハム。29日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「明暗が分かれたのは5回ね、ミスも重なりいろんなことが起き