◆ 片岡氏「非常にいい流れで試合が進んでいた中で…」先頭から3連打で逆転許すソフトバンクは29日、オリックスと対戦し4−5で敗れた。7回に勝ち越すも、8回に4番手・オスナが先頭から3連打を浴びて逆転を許した。リリーフ失敗となったオスナに対し、29日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「3連打で2点、後ろでこれはきついですよね」と苦言を呈すと、解説の片岡篤史氏は「非常にいい流れで試合が