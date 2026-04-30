日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日)のチャリTシャツデザインを、昨年に続き『名探偵コナン』の青山剛昌氏が手がけることが決定した。同一キャラクター、同一作者による2年連続デザインは番組史上初。今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う?〜」に合わせ、血縁だけではない“家族”のつながりを表現する。さらに、コナン愛を公言するちゃんみながスペシャルサポーターに就任し、「