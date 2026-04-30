３月にメンバー７人での完全体カムバックを果たした「ＢＴＳ」の世界ツアーの舞台裏が公開された。ＢＴＳ公式インスタグラムを３０日までに「待ち時間の過ごし方」と記され更新。メンバーたちがわちゃわちゃする姿やギターを奏でるＳＵＧＡ、読書するＲＭ、蜂蜜のようなものを食べるＪＩＮ、ｊ―ｈｏｐｅなどそれぞれの過ごし方も紹介された。この投稿には「こういうのが見たかった！」「何をしていても好き」「仲の良さが伝