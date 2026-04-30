2026年4月3日にオープン！大阪コリアタウンの路地裏、 韓国ドラマに出てくるような、韓国のどこか懐かしい雰囲気の外観。 まさに現地にトリップしたかのような気分が味わえます！ハングル文字で描かれた「シゴルパプサン」の文字が目印。韓国の家庭で慣れ親しまれている、”韓国田舎御膳”が楽しめるお店を紹介します。 2026年4月3日オープンの「シゴルパプサン」 テーブルいっぱいに、様々な種類のたく