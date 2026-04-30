俳優・坂口健太郎（３４）主演のヒューマンサスペンス映画「私はあなたを知らない、」（中野量太監督、８月２８日・新宿ピカデリーほか全国公開）に俳優の堀田真由（２８）、滝藤賢一（４９）、原田美枝子（６７）、６歳の人気子役・倉田瑛茉が出演することが２９日、分かった。堀田は、主人公を演じる坂口と３度目の共演。２０１６年公開の映画「湯を沸かすほどの熱い愛」を映画館で見た時から「中野量太監督の作品に出演する