プロ野球の阪神、ロッテで活躍した鳥谷敬氏（44）が27日、カンテレのバラエティー番組『純喫茶超人』に出演。5人の子どもたちの子育てについて語った。【写真】鳥谷敬、糸井嘉男、清水邦広、ELLYなど“喫茶店”に豪華メンバーが集結番組では、鳥谷氏のほか、今シーズンの終了をもって現役引退を発表した男子バレーの清水邦広（39）がゲストとして登場。競技の壁を越え、裏話やプライベートなどのトークを繰り広げた。「家族