築49年、和室2DK、家賃3万5000円。古いアパートの一室を、100均やIKEAのアイテムを駆使しながら自分好みの空間に仕上げた女性のルームツアー動画が、YouTubeで32万回を超える再生数を記録しています。女性が「私の城」と呼ぶその部屋には、「いろんなところに暮らしの工夫があって参考になる」「自分もこんなお城を作りたい」といった声が多く寄せられました。【写真】映画のワンシーンみたい！築49年アパート投稿したのは、日々の