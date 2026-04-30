今のままでは使う方も悩ましい。ソフトバンクは２９日のオリックス戦（京セラ）に４―５の逆転負けを喫した。１点リードの８回から４番手で起用されたロベルト・オスナ投手（３１）が先頭から３連打を浴びて２失点。配置転換を受け入れた元守護神が誤算で、５カードぶりの勝ち越しを逃した。試合は序盤から失点を重ねた先発・大関が今季最短の４回で降板する劣勢の展開だったが、６回に栗原の３点適時三塁打で追いつき、７回に